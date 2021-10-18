Экономист Колташов заверил, что инфляция не "съест" пособия по уходу за ребенком

Специалист считает, что покупательская способность снизилась и ее надо восстанавливать путем увеличения пособий и выплат Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием "Газета.ru" заверил, что российская инфляция никак не съест выросший размер пособия по уходу за ребенком.

"Доходная часть российского бюджета в ближайшие полтора года будет возрастать за счет глобальной инфляции, то есть с повышением мировых цен на энергоносители, на сталь и прочее. Получается, что на все выплаты средств будет достаточно. Инфляция их не съест", - заявил эксперт.

По мнению специалиста, покупательская способность снизилась и ее надо восстанавливать путем увеличения пособий и выплат. Колташов считает, что домашние хозяйства очень сильно пострадали от различных кризисов и пандемии.

Ранее издание "Свободная пресса" рассказывало, что размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет с 1 февраля 2022 года. Его минимальный размер достигнет 7 493 рублей, а максимальный - 31 282 рублей.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров рассказал RT, что такое решение увеличивает уровень жизни и мотивирует на увеличение количества детей в семьях с учётом материнского капитала.

"Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счёт дополнительной поддержки государства", - отметил парламентарий.