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Здоровье18 октября 2021 13:40

В Калуге построен новый инфекционный госпиталь на 450 пациентов

Губернатор области Владислав Шапша считает, что это даст возможность медикам уделить больше внимания плановой медицинской помощи
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша: "Мы должны вернуться к оказанию плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в ней нуждаются". Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша: "Мы должны вернуться к оказанию плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в ней нуждаются". Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Глава региона Владислав Шапша констатировал, что в Калужской области ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Растёт нагрузка на медицинские учреждения. Стабилизации положения должен поспособствовать новый инфекционный госпиталь, который способен принять до 450 пациентов. Его открыли в Калуге на прошлой неделе. «Мы не просто расширяем коечный фонд, а должны вернуться к оказанию плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в этом нуждаются, - прокомментировал Владислав Шапша начало работы стационара для больных, в том числе, и коронавирусной инфекцией. - Мы мобилизовали на это серьёзные региональные средства»

Губернатор подчеркнул, что инфекционный госпиталь оснащён всем необходимым современным оборудованием. Особенно важно, что здесь имеется кислородная станция. «Людей болеет много, и разбор кислорода достаточно большой. Важно, что мы способны обеспечить им себя в полной мере», - сказал Владислав Шапша.

Владислав Шапша пояснил, что ввод в действие госпиталя помогает решению двух серьёзных задач. Во-первых, удалось увеличить резерв свободных мест для инфекционных больных, а во-вторых, теперь можно разгрузить специализированные лечебные учреждения для оказания плановой медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями. В первую очередь речь идёт о медицинском центре, где лечат сердечно-сосудистые патологии.

«Прошу министерство здравоохранения внимательнейшим образом к этому вопросу отнестись. Вы прекрасно понимаете, что инфаркты и инсульты – та помощь, которую нельзя отложить на долгий срок. И нам как можно быстрее нужно вернуться к её оказанию в полном объёме», - потребовал Владислав Шапша.