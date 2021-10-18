«Газпром» не забронировал дополнительные мощности на транзит газа через Украину в ноябре 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская корпорация «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности на транзит газа через территорию Украины, свидетельствуют данные торговой площадки RBP.

Газотранспортный оператор Украины выставил в понедельник, 18 октября, на аукцион транзитные мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров – через «Сохрановку». Аукцион завершился в 13:00 по московскому времени, украинские мощности остались не забронированными.

Согласно данным платформы GSA Platform, российский холдинг забронировал на ноябрь транзитные мощности трубопровода «Ямал – Европа» через Польшу в объеме 31,4 миллиона кубометров в сутки. На торги Польша выставляла 89 миллионов кубов.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия увеличит поставки газа через Украину по заключенным ранее контрактным обязательствам. По словам главы государства, сейчас на тему транзита газа через Украину появляется много спекуляций, в то время как Россия поставляет по этому маршруту 40 миллиардов кубометров в год.