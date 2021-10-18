Глава Амурской области Василий Орлов: «Обновленный стадион в Восточном должен стать центром притяжения»

Губернатор Василий Орлов рассказал о реконструкции стадиона в Восточном. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области началась реконструкция стадиона в поселке Восточный Октябрьского района. Капитальный ремонт спортивного объекта проводится при поддержке ПАО «Газпром». Стоимость работ составит более 80 миллионов рублей.

- Рассчитываем, что обновленный стадион станет центром притяжения в поселке, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Очень важно, чтобы спортивные объекты, которые сегодня создаются и ремонтируются в регионе, использовались не только для занятий уже имеющихся секций, но и мотивировали местных жителей к занятиям спортом. Люди должны иметь возможность прийти сюда на пробежку в удобное для них время или попробовать силы в новом для себя виде спорта. Благодаря сотрудничеству с компанией «Газпром», мы имеет возможность быстрее развивать спортивную инфраструктуру в регионе. Всего за годы сотрудничества с компанией в Приамурье появилось порядка трех десятков новых спортивных объектов.

По словам губернатора, задача региональных властей – обеспечить каждый район Приамурья хотя бы одним качественным современным стадионом. Стадион в Восточном должен стать как раз одним из них. На спортивной площадке планируется проводить муниципальные состязания, в том числе финал комплексной спартакиады районов. Кроме того на стадионе смогут каждый день тренироваться как жители Свободного, так и соседней Екатеринославки – административного центра Октябрьского района.

До того, как выпадет снег, на стадионе проведут демонтажные работы. С апреля 2022 года реконструкция возобновится. На стадионе оборудуют футбольное поле с искусственным покрытием, комбинированную игровую площадку, песчаную площадку для волейбола. Кроме того, здесь появится новые легкоатлетические дорожки, яма для прыжков в длину и сектор для толкания ядра. Будет оборудована специальная зона для занятий гиревым спортом, обустроены современные трибуны. Кроме того, запланирован комплекс работ по обустройству освещения, водоотведения, благоустройству, а также монтажу системы видеонаблюдения.

ПАО «Газпром» участвует в модернизации спортивных площадок Амурской области с 2016 года. За последнее время при участии компании были отремонтированы стадионы в Шимановске и Ивановке. За счет бюджета области в рамках программы модернизации общего образования в Октябрьском районе недавно отремонтировали стадион школы №2 села Екатеринославка.