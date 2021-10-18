Российская ракета "Оникс" получила возможность поражать сухопутные цели

Пуск крылатой ракеты "Оникс" с берегового комплекса "Бастион" на Чукотке / Кадр из видео

Крылатая ракета "Оникс" после модернизации получила новые возможности, рассказал РИА Новости гендиректор и конструктор ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов.

По его словам, изначально ракета предназначалась исключительно для поражения целей в море. Теперь же сухопутные объекты для нее не менее уязвимы.

"Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы, - констатировал Леонов. - То есть можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям".

"Оникс" — сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия. Впервые поступили на вооружение почти 20 лет назад — еще в 2002 году. Помимо России, стоят на вооружении Вьетнама, Индии, Индонезии и Сирии.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские эксперты считают, что российские ракеты "Оникс" медленнее, чем новые гиперзвуковые, но все при этом остаются смертоносными и представляют угрозу для кораблей противника.