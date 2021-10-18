Инфекционист Малышев рассказал о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию

Инфекционист рассказал, что в России появились случаи госпитализации детей с ковидом в реанимацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России участились случаи заболевания детей ковидом, и переносят болезнь дети и подростки тяжелее. Об этом заявил на пресс-конференции «COVID-19 и дети: Рост заболеваемости и вакцинация» профессор Николай Малышев, бывший главный инфекционист Москвы.

Отвечая на вопрос, насколько коронавирусная инфекция опасна для детей и подростков, учитывая, что изначально они не считались группой риска, Малышев назвал процент школьников, которых коснулось заболевание.

-Все идет и все здорово меняется. Да, еще год назад, полтора года назад это все соответствовало действительности, но в настоящее время мы знаем, Минздрав говорит, что около 13 процентов школьников переболевают, - сказал Николай Малышев.

Инфекционист отметил, что среди детей фиксируются не только тяжелые случаи коронавирусной инфекции, но уже и летальные исходы.

-Появились тяжелые случаи. Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие, еще слава Богу редкие, но и летальные случаи есть, и об этом тоже надо помнить, - сказал профессор Малышев.

Ранее на kp.ru рассказывалось о преступной группе, в которую входили несколько подмосковных медиков. Мошенники продавали фальшивые сертификаты о вакцинации от ковида и вносили данные непривитых в Единый портал госуслуг, как вакцинированных.