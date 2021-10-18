Силуанов заявил, что НДФЛ в ближайшие три года не изменится

Антон Силуанов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство России не планирует в ближайшие три года менять НДФЛ, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", - констатировал глава Минфина.

По словам Силуанова, в случае введения прогрессивной шкалы налогообложения пострадает в первую очередь средний бизнес, а крупные миллиардеры найдут способы как ее обойти.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин 25 сентября заявил, что принимая новые решений о прогрессивной шкале налогообложения, нужно действовать аккуратно.

По словам главы государства, новые законы не должны демотивировать тех, кто желает зарабатывать больше. Он подчеркнул, что для решения проблемы разницы в доходах между богатыми и бедным есть много способов, и над ними необходимо работать.