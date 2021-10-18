Цена на машино-место в Москве достигла 2,1 миллиона рублей

Количество сделок с парковочными местами также увеличилось. Если в 2020 году их количество составляло около 4 тысяч за квартал, то в 2021 году их уже более 7,2 тысяч Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперты из аналитического центра ЦИАН рассказали, что средняя стоимость машино-места в Москве в августе достигла 2,1 млн рублей, в Подмосковье - 914 тысяч рублей. Отмечается, что за эту цену можно купить однокомнатную квартиру в Твери.

За год машино-места в Москве стали дороже на 16%, в Московской области - на 10%. Средняя стоимость достигла 2,1 млн рублей в столице и 914 тыс. рублей - в Подмосковье. При этом цена московского машино-места составляет 13% от средней стоимости квартиры, в области этот показатель равен 15%, сообщает "Газета.ru".

Внутри Садового кольца цены держатся в районе 5,57 млн рублей. Между Садовым кольцом и ТТК они уже более чем в два раза меньше – 2,68 млн рублей. После чего уменьшение идет не так резко и до МКАД средняя цена машино-места держится в районе 2,35 млн рублей. Недалеко за МКАД – 1,31 млн рублей.

Количество сделок с парковочными местами также увеличилось. Если в 2020 году их количество составляло около 4 тысяч за квартал, то в 2021 году их уже более 7,2 тысяч.

RT рассказывал о российских разработчиках, которые создали технологию, позволяющую оценить загруженность парковок во дворах с помощью машинного радиозрения. Помимо сервисов для населения, интеллектуальный анализ таких данных даёт возможность выстраивать предиктивную аналитику и выводить разного рода рекомендации для городских структур.

Ранее стало известно, что владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться парковками в Подмосковье. По словам замглавы Минтранса региона Евгения Аптекина, это позволит снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ в населенных пунктах, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".