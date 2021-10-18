Кокорин обжаловал решение суда о компенсации пострадавшему в драке водителю

Александр Кокорин выступает за итальянскую "Фиорентину" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболист Александр Кокорин обжаловал решение Савеловского суда Москвы, который частично удовлетворил иск пострадавшего в резонансной драке в Москве водителя Виталия Соловчука. Как сообщает ТАСС, Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляции на 6 декабря.

Судья предыдущей инстанции обязал Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого выплатить Соловчуку по 50 тысяч рублей ущерба в компенсацию морального вреда.

Напомним, что в тюрьме Кокорин с Мамаевым оказались в октябре 2018 года. После игры "Зенита" с "Краснодаром" в Петербурге приятели отправились в Москву, где с братом Кокорина Кириллом успели устроить две драки.

Все в итоге оказались под арестом, а позднее получили по полтора года тюрьмы (Мамаев - год и пять месяцев). В сентябре 2019-го было решено освободить скандалистов условно-досрочно и 17-го числа Мамаев и Кокорины вышли на волю.

Сейчас Александр Кокорин выступает за итальянскую "Фиорентину". Футболист провел на поле семь матчей, но результативными действиями не отметился.