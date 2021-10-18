Вирусолог заявил, что циркуляция COVID-19 в РФ остановится при вакцинации более 80% населения

Вирусолог заявил, что в России должны быть привиты более 80 процентов жителей, чтобы остановить циркуляцию коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 80 процентов населения должны быть вакцинированы в Российской Федерации, чтобы остановить циркуляцию коронавируса. Такое заявление сделал член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев, выступая в эфире телеканала Россия-24.

Вирусолог отметил, что коллективного иммунитета, который присутствует сейчас у российского населения, недостаточно. Циркуляция вируса не остановится, если привит будут 70-80 процентов россиян, этот показатель должен быть более 80 процентов, уточнил Лукашев.

Вирусолог объяснил это в первую очередь тем, что вирус мутирует, и существующие вакцины действуют против новых вариаций ковида хуже. Вторым аспектом Александр Лукашев назвал то, что часть вакцинированных также, хотя и в легкой форме, без летальных исходов, могут болеть коронавирусом. Также вирусолог напомнил, что вакцинированные, у которых ковид проходит бессимптомно, могут заражать окружающих.

«Очевидно, что 70% - 80% недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса", - резюмировал Лукашев.

Ранее на kp.by сообщалось, что в России зафиксированы случаи, когда дети, заболевшие ковидом, попадают в реанимацию, были и летальные исходы у несовершеннолетних.