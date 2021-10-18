Белоруссия отозвала посла во Франции для консультаций

Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск для консультаций, сообщил в понедельник, 18 октября, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Как ранее писал сайт kp.ru, 17 октября посол Франции в Минске Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию. Дипломат уехал из страны по требованию белорусских властей, который обязали его покинуть республику.

Напомним, участники политического объединения "Зеленые / Европейский свободный альянс" представили в Европарламент проект резолюции по ситуации в Белоруссии.

В резолюции отмечается, что ситуация в Белоруссии вызывает опасения, тем более после протестов, которые прошли летом 2020 года и были якобы "сфальсифицированы".

Европейские функционеры выражают солидарность с народом страны и призывают к отстранению от власти "нелегитимного режима Александра Лукашенко".

После митингов Запад ввел санкции в отношении ряда белорусских предприятий и некоторых должностных лиц. В ответ глава страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия отказывается от диалога с Западом, пока действуют санкционные меры.