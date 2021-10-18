Рекордное обмеление Волги зафиксировали в Астраханской области Фото: Яков КНЯЗЕВ

В Астраханской области Волга обмелела до рекордного уровня, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В этом году на нижней Волге уровни воды в створе Астрахани упали более чем на 60 сантиметров, а это на 20-25 сантиметров ниже уровня самого маловодного 2010 года. В этой связи прогнозируются проблемы с водоснабжением 13 населенных пунктов общей численностью 10 тысяч человек, говорится на сайте института.

Также из-за обмеления реки в регионе существует вероятность остановки паромных переправ, снижения промысловых запасов рыбы заморных явлений в зимний период, отмечается в сообщении. Специалисты призвали астраханские власти предпринять меры для минимизации последствий.

Как писал сайт kp.ru, в начале октября 2021 житель Самарской области поделился фотографиями обмелевшей Волги.