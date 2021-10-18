Умер Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США Фото: REUTERS

На 85-м году жизни умер бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Колин Пауэлл. Об этом говорится на его странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается, Пауэлл скончался от осложнений после коронавирусной инфекции.

- Генерал Колин Пауэлл... скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за заботливое лечение. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, деда и великого американца, — говорится в заявлении семьи политика.

Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке. Занимал должность государственного секретаря США с 2001 по 2005 годы. До этого он был советником президента США по государственной безопасности (с 1987 по 1989 годы), а в 1989—1993 годах — председателем Объединённого комитета начальников штабов.

В середине сентября умер Абдельазиз Бутефлика - бывший президент Алжира. Он скончался в возрасте 84 лет. Он возглавлял страну в период с 1999 по 2019 год. Впервые Бутефлика был избран на пост президента страны в 1999 году. Тогда он набрав 74% голосов избирателей. После этого он еще три раза избирался на должность главы государства. По мнению ряда политологов, именно ему удалось вывести страну из так называемого черного