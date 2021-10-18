Белоруссия приостановила плановую помощь в поликлиниках из-за коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Белоруссия приостановила плановое лечение в поликлиниках в связи с «совершенствованием оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией».

Речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания и оказании плановой стоматологической помощи, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Белоруссии.

Ведомство сообщает, с начала пандемии в республике коронавирусом заболели 573 943 человека, выздоровели – 546 415. От инфекции в стране скончались 4 417 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 вакцина от коронавируса «Спутник V» белорусского производства прошла финальные испытания в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России.

Препарат отгрузили на предприятие «Белфармация» – именно оно будет заниматься дальнейшей транспортировкой препарата в регионы страны, так как для вакцины «Спутник V» требуется полное соблюдение холодовой цепи при перевозке