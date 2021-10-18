Самолетами: власти Якутии активно развивают новую схему завоза продовольствия в Арктику с применением малой авиации

Фото: пресс-служба главы республики Саха (Якутия)

В поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Якутии открыли торгово-логистический центр Якутоптторга для хранения продуктов. Центр будет снабжать продовольствием всю Янскую группу районов, поставки из него будут идти в 14 населённых пунктов. В этом году для доставки продовольствия в Арктику применили малую авиацию – самолёты Ан-2. Это позволило увеличить объёмы доставки и расширить ассортимент продовольственных товаров, в том числе свежими овощами и фруктами.

Как сообщили в Якутоптторге, с новой схемой завоза продовольствие доставляют в 42 труднодоступных населённых пункта арктических районов. Раньше доставляли всего в 19 труднодоступных наслегов, из которых в 14 наслегов – на вертолётах и в 5 – вездеходами.

«На открытии торгово-логистических центров наша работа не заканчивается. Мы должны обеспечивать систематический завоз продовольствия для жителей арктических районов. Для этого помимо водного транспорта мы наладим организацию грузовых рейсов малой авиацией», – отметил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Фото: пресс-служба главы республики Саха (Якутия)

Использование малой авиации для доставки грузов для нужд Арктической зоны обсудили сегодня на совещании у премьера республики. В ходе совещания рассмотрели проблемные вопросы по состоянию авиаплощадок, нормативно-правовой базе, нехватке кадров лётного и технического состава и создания базы обслуживания и запасных частей в Арктике.

В ближайшее время планируется дополнительно рассмотреть эти вопросы с участием всех заинтересованных ведомств, предприятий авиационной отрасли и руководителей районов.

Напомним, в послании Госсобранию Якутии глава республики Айсен Николаев дал поручение региональному правительству создать в арктических районах торгово-логистические центры. На прошлой неделе также подобный центр открыли поселке Белая Гора Абыйского района. В 2022 году запланировано строительство ещё четырёх центров.