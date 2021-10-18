Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией Фото: личная страница Владислава Позднякова в соцсети

Нижегородский областной суд признал движение «Мужское государство» экстремистской организацией.

Иск о признании вдижения экстремистским удовлетворен в полном объеме, его деятельность запрещена на территории России.

Как писал сайт kp.ru, ранее прокуратура Прокуратура Нижнего Новгорода потребовала признать «Мужское государство» экстремистской организацией. Движение заявляет, что выступает в защиту традиционных ценностей, и устраивает травли феминисток, ЛГБТ-активистов и бизнеса за рекламу с представителями сексуальных или расовых меньшинств.

Под названием «Мужское государство» создавались группы в социальной сети «ВКонтакте», выступающие с националистическими и резко-патриархальными заявлениями. В 2018 году основатель движения Владислав Поздняков был осужден на два года условно за возбуждение ненависти к женщинам за свои высказывания, но потом приговор отменили.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Telegram решил заблокировать канал Позднякова, а позже его канал был заблокирован и в YouTube.