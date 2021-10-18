Материнский капитал на первого ребенка в России с 2020 года получили 770 тысяч семей

В Минтруда и социальной защиты рассказали, сколько россиян получили материнский капитал на первого ребенка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 2020 года, когда в Российской Федерации начали предоставлять материнский капитал за рождение первого ребенка в семье, правом на его получение воспользовались уже 770 тысяч семей. Об этом заявил, выступая на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 18 октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"В 2020 году материнский капитал начал предоставляться на первого ребенка в семье. И хочу сказать, что на данный момент этой возможностью воспользовались уже 770 тысяч семей", - сказал Котяков.

Министр напомнил, что с 15 апреля 2021 года материнский капитал предоставляется в автоматическом режиме после регистрации факта рождения ребенка в ЗАГСе.

"На сегодняшний день, именно, скажем так, в автомате, то есть после регистрации факта рождения ребенка в органах ЗАГС, материнский капитал уже получили более 1,3 миллиона семей", - проинформировал Котяков.

С 1 января 2021 года материнский капитал вырос на 3,7 процента, теперь на первого ребенка в Российской Федерации выплачивают 483,8 тыс. рублей, а на второго - 639,4 тыс. рублей.

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