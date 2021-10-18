Депутат Свищев предложил присвоить спортивные звания игрокам Team Spirit за победу в турнире по игре в Dota 2

Парламентарий считает, что киберспорт ничем не отличается от других видов спорта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с "Газета.ru" заявил, что российской команде Team Spirit, победившим на турнире The International по игре в Dota 2, должны быть присвоены спортивные звания.

"Я считаю, что, однозначно, им должны быть присвоены очередные спортивные звания. У нас, получается, мастера спорта международного класса. И, если они соответствуют более высоким наградам, значит, заслуженные мастера спорта.", - заявил парламентарий.

Свищев считает, что киберспорт ничем не отличается от других видов спорта. По его мнению, если спортсмены продолжат в том же темпе, то смогут претендовать на правительственные награды.

"Киберспорт не отличается от других видов спорта. У нас огромное количество дисциплин и видов, поэтому я считаю, что ребята, которые выиграли соревнование, достойны, почему нет, таких же наград, как и любой другой вид спорта," - добавил он.

Директор Ассоциации киберспорта объяснил телеканалу "360" победу игроков Team Spirit колоссальной подготовкой спортсменов. По его мнению, в победу команды никто не верил.