Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Киберспорт в России и мире18 октября 2021 17:18

Депутат Свищев предложил присвоить спортивные звания игрокам Team Spirit за победу в турнире по игре в Dota 2

Парламентарий считает, что киберспорт ничем не отличается от других видов спорта
Андрей ЧЕРНЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Парламентарий считает, что киберспорт ничем не отличается от других видов спорта

Парламентарий считает, что киберспорт ничем не отличается от других видов спорта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с "Газета.ru" заявил, что российской команде Team Spirit, победившим на турнире The International по игре в Dota 2, должны быть присвоены спортивные звания.

"Я считаю, что, однозначно, им должны быть присвоены очередные спортивные звания. У нас, получается, мастера спорта международного класса. И, если они соответствуют более высоким наградам, значит, заслуженные мастера спорта.", - заявил парламентарий.

Свищев считает, что киберспорт ничем не отличается от других видов спорта. По его мнению, если спортсмены продолжат в том же темпе, то смогут претендовать на правительственные награды.

"Киберспорт не отличается от других видов спорта. У нас огромное количество дисциплин и видов, поэтому я считаю, что ребята, которые выиграли соревнование, достойны, почему нет, таких же наград, как и любой другой вид спорта," - добавил он.

Директор Ассоциации киберспорта объяснил телеканалу "360" победу игроков Team Spirit колоссальной подготовкой спортсменов. По его мнению, в победу команды никто не верил.