Полиция Албании возбудила уголовное дело после смерти четырех россиян в сауне отеля

Албанская полиция возбудила уголовное дело после смерти четырех россиян в отеле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Албании возбудили уголовное дело по статье "убийство" после смерти четырех граждан России в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керре. Об этом сообщило местное издание Albanian daily news.

- По факту гибели российских туристов в отеле курорта Керрет открыто дело по статье "убийство". Следственная группа решила выбрать это обвинение, несмотря на то, что еще не пришла к заключению о том, почему погибли россияне, — говорится в сообщении издания.

Как писал сайт kp.ru, четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая. Предварительной причиной смерти называют удушье. В полиции Албании в качестве основной версии смерти российских туристов называют отравление хлором. Позже в посольстве России в Тиране заявили, что данные некоторых СМИ о том, что российские туристы, погибшие в отеле в Албании, якобы находились в алкогольном или наркотическом опьянении, еще не подтверждены. Как сообщили в посольстве, в настоящее время проводится экспертиза, российские дипломаты контактируют с правоохранительными органами Албании.