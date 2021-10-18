Путин поручил рассмотреть возможность организации регулярных транзитных грузоперевозок по Севморпути Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией «Росатом» рассмотреть вопрос об организации регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути.

Как сообщается на сайте Кремля, особое внимание поручено уделить развитию портовой инфраструктуры, обеспечению безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок. Кроме того, такие перевозки должны осуществляться в течение всего года.

В поручении отмечается, что перевозки должны быть запущены с 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава государства заявлял, что в 2024 году по Северному морскому пути (СМП) планируется перевезти 80 миллионов тонн грузов.

Напомним, глава Росатома Алексей Лихачев представил проект на базе СМП. Он предлагает развивать большой транспортный логистический контейнерный водный коридор, что выгодно для экономики как России, так и мира.