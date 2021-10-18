Путин предложил давать "дальневосточную ипотеку" врачам и учителям, проработавшим в регионе от пяти лет

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность распространения "дальневосточной ипотеки" на врачей и учителей, который проработали в ДФО не менее пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Рассмотреть вопрос о распространении программы "Дальневосточная ипотека" на проработавших на территории Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее 5 лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения (без выполнения требований, касающихся возраста и семейного положения заемщиков), — гласит текст сообщения.

Доклад об этом необходимо представить до 1 ноября 2021 года. Ответственным был назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на покупку жилья жителям ДФО за третьего и последующих детей. Согласно предложению главы государства, выплата должна быть произведена "при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство".