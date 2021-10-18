В Союзе виноделов заявили, что дефицита шампанского к Новому году в России не будет

Россиянам хватит шампанского перед Новым годом, и цены на него не взлетят, пообещали в Союзе виноделов. Фото: REUTERS

В России не будет дефицита шампанского накануне Нового года. Все россияне, которые привыкли встречать праздник с этим напитком на столе, смогут его купить, пообещал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Такое заявление он сделал в кулуарах Х Всероссийского саммита виноделов, пишет ТАСС.

"Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток. Наш, не наш - не важно, но не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами", - сказал Попович.

Президент Союза виноделов отметил, что шампанского не только будет достаточно в продаже, но и цена на него, как и на игристые вина, не повысится настолько, чтобы покупка этих напитков в преддверии праздника стала проблемой для россиян.

"До Нового года роста цен особого не будет, в пределах инфляции, 5-7%", - сказал Леонид Попович.

Ранее на kp.ru сообщалось, что с 2015 года Краснодарский край в пять раз увеличил экспорт кубанского вина и шампанского.