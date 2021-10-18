Эксперт заявил, что у Пересильд наблюдаются симптомы космической болезни

Леонид Китаев-Смык отметил, что это состояние связано с индивидуальными особенностями организма актрисы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог, физиолог Леонид Китаев-Смык в беседе с "Ридусом" рассказал о состоянии Юлии Пересильд после приземления на землю. По его словам, у актрисы наблюдается спутниковая болезнь ("болезнь укачивания"), так как она жаловалась на невозможность поворачивать голову и резко вставать.

"Болезнь укачивания была двух типов. У одних испытателей возникало чувство тошноты, иногда рвота. У других — чувство тяжести в голове, боль в затылке и неприятные ощущения в мышцах шеи. Мы, врачи, в разговорах между собой называли первых "тошнотиками“, вторых — "головастиками“. Их примерно 17%. У порядка 60% поначалу наблюдается рвота. Еще остается процент людей, у которых нет ни того, ни другого", - заявил эксперт.

Физик отметил, что это состояние связано с индивидуальными особенностями организма Пересильд.

Корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту успешно приземлился на территории Казахстана. Роскосмос показал кадры возвращения актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на Землю, передает ФАН.