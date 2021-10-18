Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии женщину, вымогавшую у Тарзана 2 млн рублей

Сергей "Тарзан" Глушко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Таганский суд Москвы приговорил Антонину Саввидес, которая вымогала у артиста Сергей Глушко, более известного как Тарзан, 2 миллиона рублей, к пяти годам лишения свободы.

- Приговором Таганского суда от 18 октября 2021 года Саввидес А. В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере) и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Следствие установило, что две женщины вымогали у Глушко деньги, угрожая распространить сведения, порочащие артиста. После этого Тарзан обратился в полиция. При передаче двух миллионов рублей была задержана женщина. Ее соучастницу задержали позже.

Напомним, история началась еще в конце августа, со скандала и заявления о краже бриллиантов из квартиры Тарзана и певицы Наташи Королевой на Мосфильмовской. Якобы во время отдыха Наташи Королевой из квартиры пропали драгоценности певицы и крупная сумма денег. О краже заявили в полицию, где Тарзану пришлось рассказать, что в ту ночь в квартире с ним были две молодые девушки.