В Тюменской области открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

18 октября на базе Института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета состоялось открытие Центра оценки и развития управленческих компетенций АНО «Россия – страна возможностей». Он станет местом для взаимодействия студентов, работодателей и представителей власти Тюменской области.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на открытии центра напомнил, что одна из основных национальных целей развития России к 2030 году – это создание возможностей для самореализации талантов.

«Сегодня для построения успешной карьеры недостаточно профессиональных знаний. Выпускникам вузов также требуются навыки тайм-менеджмента, умение ориентироваться на результат и проявлять лидерские качества, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект и другие мягкие навыки, – отметил глава Минобрнауки. - Деятельность центров даст возможность университетам выпускать специалистов, отвечающих требованиям работодателей, и заложить основы дальнейшего профессионального роста. К 2023 году их должно быть не менее 75. Уже в этом году работа центров компетенций охватит более 100 тысяч российских студентов».

Осенью 2021 года 24 аналогичных центра появятся на базе ведущих университетов в 16 регионах России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал Центр оценки и развития управленческих компетенций важным дополнением к той системе образования, которая выстраивается в регионе.

«Учитывая динамику развития области, масштабность и вариативность реализуемых проектов, система подготовки кадров для нас важна. Правительство региона поддерживает учебные заведения в их развитии и трансформации. Центр межвузовский, студенты всех наших вузов смогут получить оценку и рекомендации по развитию своих soft skills», – сказал Александр Моор.

Как отметил руководитель департамента методологии и оценки АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля, отличие тюменского центра в том, что он макрорегиональный. Со стороны ближайших субъектов России поступили запросы на то, чтобы центр компетенций давал возможность отбирать молодые кадры для работы, например, на Ямале или в других регионах. При активном вовлечении центра в макрорегиональную повестку многие студенты получат предложения о работе еще на третьем-четвертом курсах.