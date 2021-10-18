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Экономика18 октября 2021 17:46

Путин поручил рассмотреть вопрос снижения НДС для туристической отрасли

Ранее глава государства предложил увеличить размер туристического кешбэка для Дальнего Востока
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин поручил рассмотреть вопрос снижения НДС для туристической отрасли

Путин поручил рассмотреть вопрос снижения НДС для туристической отрасли

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о снижении налога на добавленную стоимость для предприятий туристической отрасли.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся снижения ставки налога на добавленную стоимость для организаций туристской отрасли», – сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава государства предложил подумать над увеличением размера туристического кешбэка для Дальнего Востока. С такой идеей он выступил на встрече с модераторами пленарной сессии Восточного экономического форума. Как отметил глава государства, власти ищут возможности поддержать бизнес, в том числе туристический, который, «без всякого сомнения, является перспективным направлением».

Напомним, ранее в России решили разработать национальные стандарты безопасности туризма.