Путин поручил рассмотреть вопрос снижения НДС для туристической отрасли Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о снижении налога на добавленную стоимость для предприятий туристической отрасли.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся снижения ставки налога на добавленную стоимость для организаций туристской отрасли», – сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава государства предложил подумать над увеличением размера туристического кешбэка для Дальнего Востока. С такой идеей он выступил на встрече с модераторами пленарной сессии Восточного экономического форума. Как отметил глава государства, власти ищут возможности поддержать бизнес, в том числе туристический, который, «без всякого сомнения, является перспективным направлением».

Напомним, ранее в России решили разработать национальные стандарты безопасности туризма.