Умер Оздемир Байрактар, создатель турецких ударных беспилотников Bayraktar

Умер создатель турецких ударных беспилотников Bayraktar Оздемир Байрактар Фото: Twitter компании Baykar

Умер Оздемир Байрактар, создатель программы разработок ударных беспилотных летательных аппаратов Турции. Он скончался в возрасте 71 года, сообщает компания Baykar, которую возглавлял Байрактар.

«Оздемир Байрактар…покойся с миром», – написано в Twitter-аккаунте компании.

Первые боевые беспилотники разработки Baykar были применены Турцией в 2005-2009 годах во время антитеррористических операций на юго-востоке страны. Турецкие БПЛА использовались в Ливии, Сирии и в Нагорном Карабахе.

Отметим, что сын Оздемира Байрактара – Сельчук Байрактар – является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также совладелец компании «Baykar Makina».

Ранее турецкий лидер рассказал, что армия республики получила новейший беспилотник Bayraktar Akinci.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что страна вскоре получит беспилотники турецкого производства Bayraktar.