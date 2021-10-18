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В мире18 октября 2021 19:00

Причиной смерти бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла стали осложнения после коронавируса

Бывший госсекретарь США умер на 85-м году жизни
Мария ПАВЛОВА
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От последствий коронавируса умер Колин Пауэлл.

От последствий коронавируса умер Колин Пауэлл.

Фото: REUTERS

Причиной смерти бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении семьи Пауэлл, размещенном 18 октября на странице General Colin L. Powell на Facebook.

«Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного штаба, скончался сегодня утром из-за осложнений от Covid 19. Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за заботливое лечение. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», - говорится в заявлении.

18 октября также пришло сообщение о том, что в России в возрасте 86 лет умер ученый с мировым именем, авторитетный конструктор в сфере ракетостроения, один из создателей российских ПВО-ПРО Владимир Светлов. Как сообщалось ранее, умер Оздемир Байрактар, создатель программы разработок ударных беспилотных летательных аппаратов Турции.