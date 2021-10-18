Обозреватель kp.ru раскритиковал идею ввести потолок стоимости образования в России

Александр Милкус Фото: Евгения ГУСЕВА

Обозреватель kp.ru Александр Милкус в эфире Радио "Комсомольская правда" раскритиковал о введении потолка стоимости образования в России.

- На мой взгляд, это предложение из разряда популистских и сами депутаты, если они вменяемые люди, на что я надеюсь, они и не рассчитывают на то, что это предложение будет принято. Потому что, во-первых, нижняя граница стоимости коммерческого обучения уже определена законом - она не может равняться ниже стоимости, по которой обучаются студенты бюджетного направления. То есть, если государство платит за подготовку филолога, условно говоря. 120 тысяч рублей в год, то и вуз не может брать меньше, потому что еще недавно была вот такая история, когда особенно частные вузы демпинговали и учили вообще за три копейки и мы понимали, что обучение за 20-30 тысяч в месяц это вообще ничего, — сказал специалист.

По мнению эксперта, крупные вузы не согласятся вводить подобные ограничения, так как платными курсами компенсируют недостаток средств, выплачивают заработные платы преподавателям и вкладывают средства в развитие. Кроме того, вузам будет не выгодно брать коммерческих студентов.

- Эти студенты будут поступать в западные вузы, где стоимость уже достаточно сравнима. И мы будем терять и деньги, и толковых людей, которые готовы у нас учиться в наших вузах на коммерческих отделениях, причем, таких крутых отделениях, где стоимость довольно высокая, — подытожил специалист