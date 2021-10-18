Депутат Госдумы рассказал о преимуществах цифровых паспортов

Боярский отметил, что электронный документ будет значительно сложнее подделать Фото: МВД России

Депутат Государственной думы Сергей Боярский в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, что цифровые паспорта будут содержать всю информацию о гражданине, что упростит получение различных услуг. Он отметил, что электронные паспорта будет выдаваться по желанию, бумажные версии также останутся в обиходе.

"Я, например, с удовольствием заведу в кошельке еще одну пластиковую карточку, чтобы купить билет или получить услугу вместо того, чтобы думать, где же мой паспорт. Кроме того, это удобнее и с точки зрения взаимодействия с различными органами", - резюмировал парламентарий.

Боярский отметил, что такие паспорта будет значительно сложнее подделать.

"Ничего опасного в этом процессе перехода я не вижу, в том числе и с точки зрения безопасности. Думаю, подделать электронный паспорт окажется намного труднее, чем физический. Кроме того, здесь уменьшается риск потери данных или их копирование", - добавил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что электронный паспорт начнет действовать в трех регионах России до конца 2022 года. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев.