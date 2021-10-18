В России можно будет регистрировать на портале госуслуг детей любого возраста

В России введут возможность регистрировать на портале госуслуг детей любого возраста. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Возможность регистрировать на портале госуслуг детей любого возраста появится у россиян до конца 2022 года. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил 18 октября во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям.

Министр уточнил, что детей, которые еще не достигли возраста получения паспорта, то есть младше 14 лет, должны будут регистрировать на сайте и получать для них ID-номер их родители.

Ранее сообщалось о шести новых суперсервисах на портале Госуслуг - "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн". А вот здесь на kp.ru вы найдете пошаговую инструкцию и множество полезных советов о том, как пользоваться сайтом госуслуг.