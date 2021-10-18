Россия предложила договориться о деэскалации с НАТО

МИД сообщил, что Россия предлагает договориться о деэскалации с НАТО Фото: REUTERS

Заместитель постпреда России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрей Белоусов сообщил, что Москва предлагает договорить о деэскалации с Североатлантическим альянсом.

- Полезны дополнительные добровольные меры транспарентности. Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности, — сказал Белоусов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021. Лавров сообщил, что Москва уже уведомила Брюссель об ответных шагах. Как отметил глава российского МИД, отзыв аккредитации представительства РФ при НАТО произошел без каких-либо объяснений, при этом за несколько дней до этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял о заинтересованности в нормализации отношений.