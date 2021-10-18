Apple представит новое поколение MacBook

Ноутбуки MacBook. Фото: Apple

Компания Apple представит новое поколение ноутбуков MacBook. Презентация состоится сегодня, 18 октября.

Как сообщил журналист Марк Гурман в своей колонке для Bloomberg, компания презентует 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Предположительно, новые модели будут отличаться от предыдущего нового соотношения сторон 14:9. Матрицу выполнят по технологии mini LED, такой же экран появится и у iPad Pro в 2021 году. Частота обновления изображения на дисплее составит 120 Гц.

За производительность новых MacBook Pro будут отвечать однокристальные системы Apple M1X Pro и Apple M1X Max, анонс которых пока не состоялся.

Автор полагает, что на презентации также могут показать третье поколение наушников AirPods с дизайном AirPods Pro, но без активного шумоподавления.

В середине сентября Apple представила смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали. Аппаратной платформой всех смартфонов является новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15, который должен увеличить производительность. По заверению компании, была улучшена работа с задачами, связанными с искусственным интеллектом. Цена IPhone 13 начинается от 799 долларов в США, mini — от 699 долларов, Pro — от 999 долларов, Pro Max — от 1099 долларов.