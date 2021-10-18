Компания Apple представила новые MacBook и AirPods. Фото: Apple

Компания Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro и наушников AirPods. Презентация транслировалась на официальном сайте компании.

MacBook Pro получили процессоры M1 Pro или M1 Max в зависимости от комплектации. Покупателям будут доступны модели 14 или 16 дюймов. Главным изменением в дизайне стала «челка» на мониторе, позволяющая расширить дисплей и лишить его рамок, а также сохранить датчики и камеру, которая теперь снимает в 1080p. Также в ноутбуки вернули магнитную зарядку и поддержку SD-карт.

Кроме того, компания представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они получили новый дизайн, защиту от влаги и пота, а также более "выносливый" аккумулятор. Продажи наушников стартуют с 25 октября 2021 года.

В середине сентября Apple представила смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали. Аппаратной платформой всех смартфонов является новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15, который должен увеличить производительность. По заверению компании, была улучшена работа с задачами, связанными с искусственным интеллектом. Цена IPhone 13 начинается от 799 долларов в США, mini — от 699 долларов, Pro — от 999 долларов, Pro Max — от 1099 долларов.