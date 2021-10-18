Глава Россотрудничества Евгений Примаков: Россия начинает восприниматься как "материк адекватности и нормальности

Глава Россотрудничества Евгений Примаков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проживающих за границей русских, которые хотят вернуться на родину, становится все больше. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью kp.ru.

- Россия начинает восприниматься как материк адекватности и нормальности. Эти люди говорят: "Мы хотим, чтобы наши дети росли в нормальной атмосфере, а не в ЛГБТ и BLM". Причем такие запросы не только у соотечественников, но и у иностранцев, — сказал Примаков.

В частности, в Россотрудничество обращались граждане Соединенных Штатов Америки и Канады. Примаков уточнил, что таких запросов пока немного, несколько сотен.

Ранее Евгений Примаков сообщил о желании проживающих за границей русских восстановить контакты с Россией. По его словам, в Германии и Израиле проживает очень много носителей русской культуры. В частности, в ФРГ насчитывается 2 миллиона "русских немцев". Несмотря на ассимиляцию этих граждан, в ведомстве видят их желание вернуть контакты с родиной.