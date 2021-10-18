Евгений Примаков объяснил межнациональное обострение в Средней Азии

Евгений Примаков в интервью kp.ru назвал причины межнационального обострения в Средней Азии Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью kp.ru назвал причины межнационального обострения в Средней Азии. Он заявил, что экономическое влияние России на этот регион снижается. На смену РФ приходят Китай и Турция.

- Людям интереснее торговать с ними, отдыхать у них. Там, где мы теряем экономическое влияние, там же теряем и политическое, и гуманитарное. Далее: я не считаю, что там случился всплеск национализма и русофобии. Всплеск был в 90-е годы...Второй момент - мы сами теперь реагируем на русофобию болезненнее. Наше национальное самосознание стало ярче. Мы уже смотрим на эту историю не как на драку детей из-за жвачки, а как на национальное унижение. И, объективно, есть рост таких преступлений, — сказал Примаков.

Он заявил, что Россия не желает видеть своими гостями тех людей, которые принимали участие в травле русских. Ведомство намерено отслеживать подобных граждан, чтобы не допускать их на территорию РФ.