QR-коды для посещения общественных мест введут в Санкт-Петербурге с 1 ноября

Власти Петербурга введут QR-коды для посещения общественных мест с 1 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила, что с 1 ноября в городе введут QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил "КП-Петербург".

Ограничение распространяется на выставки, спортивные и физкультурные мероприятия. Согласно сообщению городских властей, QR-код не понадобится только несовершеннолетним.

Кроме того, с 1 по 3 ноября власти Петербурга должны будут перевести на "удаленку" всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является критичным. Работодателям города рекомендовано поступить так же.

Напомним, в России за прошедшие сутки выявлено 34 325 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что является максимумом с начала пандемии. Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах страны, при этом у 2 821 (8,2%) болезнь протекает бессимптомно. Наибольшее число заражений за сутки выявлено в Москве - 6 823, в Санкт-Петербурге - 3 097, в Московской области - 2 768.