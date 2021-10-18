Apple назвала цены на новые MacBook Pro и AirPods в России

Ноутбуки MacBook Pro. Фото: Apple

Компания Apple сообщила, по каким ценам будут продаваться ноутбуки MacBook Pro и наушники AirPods нового поколения.

Согласно сообщению компании, младшая версия MacBook Pro c 14-дюймовым экраном Liquid Retina XDR 14 обойдется минимум в 189 990 рублей. MacBook Pro с 16-дюймовым экраном на чипе M1 Pro будет стоить 234 990 рублей. Старшая версия 16-дюймового MacBook Pro, работающая на чипе Apple M1 Max, обойдется покупателям как минимум в 334 990 рублей. При этом дата старта продаж пока не называется.

Наушники AirPods будут стоить от 16 490 рублей. Их продажи стартуют с 26 октября 2021 года.

Напомним, главным изменением в дизайне стала "челка" на мониторе, позволяющая расширить дисплей и лишить его рамок, а также сохранить датчики и камеру, которая теперь снимает в 1080p. Также в ноутбуки вернули магнитную зарядку и поддержку SD-карт. AirPods получили новый дизайн, защиту от влаги и пота, а также более "выносливый" аккумулятор. Продажи наушников стартуют с 25 октября 2021 года.