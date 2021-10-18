Госдеп сообщил, что политика НАТО по отношению к России не изменилась

Нед Прайс Фото: REUTERS

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс сообщил, что политика НАТО по отношению к России остается прежней.

- Политика НАТО относительно России остается постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога, — сказал он на брифинге.

На просьбу прокомментировать решение Москвы прекратить работу военной миссии связи НАТО в Москве он призвал обратиться в альянс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября 2021. Лавров сообщил, что Москва уже уведомила Брюссель об ответных шагах. Как отметил глава российского МИД, отзыв аккредитации представительства РФ при НАТО произошел без каких-либо объяснений, при этом за несколько дней до этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял о заинтересованности в нормализации отношений.