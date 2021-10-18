Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев заинтересован в этом.

"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", - отметил Зеленский в интервью украинскому телеканалу Ictv.

По словам президента, он также готов ко встрече с Путиным в формате "нормандской четверки", который подразумевает присутствие представителей от Германии и Франции. Зеленский отметил, что Украина согласна на это.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Чтобы ответить на вопрос о том, когда это случится, он процитировал произведение "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.