Глава сената Чехии усомнился, что госпитализированный президент Земан может исполнять свои обязанности

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Председатель сената Чехии Милош Выстрчил усомнился, что президент страны Милош Земан в состоянии выполнять свои прямые обязанности на посту главы государства. Ранее он был госпитализирован с тяжелым заболеванием, которое влияет, в том числе, на ясность ума.

Как заявил Выстрчил на пресс-конференции в сенате Чехии, ввиду характера заболевания президента Милоша Земана долгосрочный прогноз состояния его здоровья неопределенный.

"Возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", - цитирует председателя сената ТАСС.

По его мнению, в госпитале считают, что Земан не может исполнять полномочия президента по состоянию здоровья. В связи с этим сенаторы готовятся встретиться с представителями нижней палаты парламента, чтобы обсудить возможность временной передачи полномочий главы государства другому человеку.

Как ранее писал сайт kp.ru, источники из окружения президента Чехии Милоша Земана раскрыли его диагноз. Глава государства, который накануне был госпитализирован по неназванной причине, страдает печеночной энцефалопатией.