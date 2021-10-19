Взрыв бытового газа уничтожил два жилых дома в городе на юго-западе Шотландии

Количество жертв уточняется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Эре на юго-западе Шотландии в понедельник, 18 октября, прогремел мощный взрыв. В результате были полностью разрушены два жилых дома, количество жертв уточняется.

Как сообщает Daily Express, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра взрыва.

На месте инцидента работают экстренные службы, в том числе пожарные, полиция и скорая помощь. Местных жителей просят временно избегать этого района и не приближаться к взорвавшимся зданиям, там до сих пор борются с возникшим пожаром. Ближайшие дома эвакуируются.

Как ранее писал сайт kp.ru, 18 октября двое людей попали в больницу после мощного взрыва в городе Джелалабад, расположенного в провинции Нангахар в восточной части Афганистана.