Заместитель постпреда РФ в ООН призвал Украину и Грузию трезво смотреть на существующие проблемы

Заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов выступил в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Он заявил, что Украина и Грузия должны объективно взглянуть на проблемы, которые существуют у них в отношениях с Россией.

Белоусов отметил, что некоторые иностранные партнеры России живут в "искаженной реальности", которая приводит к появлению антироссийских выпадов по ряду вопросов. Слова дипломата приводит ТАСС.

"Призываем власти Украины, Грузии и наших западных партнеров взглянуть на существующие проблемы беспристрастно, трезво и объективно", - отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что только такой подход будет способствовать выстраиванию диалога.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев заинтересован в этом.