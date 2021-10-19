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Общество19 октября 2021 3:02

Apple выпустила салфетку для дисплея за 1990 рублей, несовместимую со старыми iPhone

Заказать ее можно также на сайте компании
Наталья Смирнова
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Apple указывает список устройств, совместимых с салфеткой

Apple указывает список устройств, совместимых с салфеткой

Фото: REUTERS

Apple провела вторую за осень 2021 года презентацию гаджетов. На Apple Event, помимо прочего, была презентована новинка для пользователей - салфетка для дисплеев за 1990 рублей.

Согласно описанию на сайте компании, салфетка сделана из мягкого неабразивного материала. Apple указывает список устройств, совместимых с ней - это все гаджеты поколений не старее iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE.

Заказать салфетку для дисплеев можно также на сайте компании. Отмечается, что ее доставят пользователю в течение одной-двух недель.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro и наушников AirPods. Корреспондент Александр Милкус отмечает, что в новых ноутбуках 10-ядерный процессор в чипах M1 Pro и M1 Max, который позволяет обрабатывать изображение в программах монтажа видео чуть ли не в десять раз быстрее, чем в предыдущих "профессиональных" моделях.