Россия и США подготовили проект резолюции ООН по информационной безопасности

В мире могут быть введены добровольные нормы ответственного поведения с информационными технологиями Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия и США подготовили совместный проект резолюции Генассамблеи ООН. Он посвящен защите информационных ресурсов и технологий от использования в преступных и террористических целях.

В документе отмечается, что в будущем может возникнуть опасность использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) при конфликтах между государствами. Например, чтобы повредить критически важную для оказания услуг населению инфраструктуру.

Согласно резолюции, в интересах всех государств содействовать использованию информационных технологий только в мирных целях. Для этого могут быть введены добровольные нормы ответственного поведения, которые позволят миру оставаться в стабильности, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об опасности неравномерного распределения вакцин от коронавирусной инфекции в мире. По его мнению, это приводит не только к развитию новых штаммов заболевания, но и к экономическому спаду.