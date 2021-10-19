Сингапур открыл границы для вакцинированных туристов из США, Канады и некоторых стран Европы

С 19 октября начнет работать коридор для вакцинированных путешественников из ряда государств Фото: REUTERS

Власти Сингапура решили снять жесткие ограничения на въезд в страну, введенные в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Со вторника, 19 октября, начнет работать так называемый коридор для вакцинированных путешественников из ряда государств.

По данным ТАСС, пройти по коридору смогут туристы из ряда стран Европы, а также Канады и США. Обязательное условие для въезда в Сингапур - наличие двух доз вакцины, одобренных Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что по прибытию в страну такие путешественники будут освобождены от обязательного нахождения на карантине.

Как ранее писал сайт kp.ru, совет по кризисному управлению в Латвии вынес решение о введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса в стране. С 21 октября по 15 ноября 2021 года объявлены локдаун и комендантский час.