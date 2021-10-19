Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2021 4:24

Испытания автономной группы ударных роботов прошли в России

Роботы самостоятельно решали тактические задачи, без вмешательства человека
Наталья Смирнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Маркер" - робототехнический комплекс массой около трех тонн

"Маркер" - робототехнический комплекс массой около трех тонн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ударные роботы "Маркер" прошли испытания на полигонах. Без участия человека они решали тактические задачи.

"Маркер" - робототехнический комплекс массой около трех тонн, который можно оснастить различным вооружением. В том числе крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. В рамках полигонных испытаний роботы действовали в автономной группе, самостоятельно распределяя цели, выбирая оптимальные позиции для ведения огня и реагируя на изменение боевой обстановки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в испытаниях были задействованы пять робототехнических платформ "Маркер" - три на колесном шасси и две на гусеничном.

Как ранее писал сайт kp.ru, в основу российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021" была заложена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Некоторые образцы вооружений, включая ударных роботов, использовался на практике впервые.