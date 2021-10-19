Украинский политолог заявил, что пенсионеры в стране должны готовиться к худшему

По мнению политолога, пожилые неработающие украинцы в скором времени могут пострадать от просчетов, которые Киев делает в экономической политике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политолог Андрей Ермолаев призвал пенсионеров в стране готовиться к худшему. По его мнению, пожилые неработающие граждане в скором времени могут пострадать от просчетов, которые Киев делает в экономической политике.

С предупреждением Ермолаев выступил в эфире телеканала "Наш". Он подчеркнул, что украинская экономика "хронически убыточна" и пока нет предпосылок к тому, что это изменится.

"Мы балансируем постоянно за счет займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чем бюджет? На пенсиях", - заявил Ермолаев.

Он предупредил пенсионеров, что им нужно готовиться к худшему.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов выступил в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Он заявил, что Украина и Грузия должны объективно взглянуть на проблемы, которые существуют у них в отношениях с Россией.