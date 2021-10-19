Последние новости на утро 19 октября 2021: Эрдоган заявил, что "горстка" победителей во Второй мировой войне не должна решать судьбы мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мир нуждается в серьезных переменах Фото: REUTERS

Последние новости на утро 19 октября 2021 года. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости перемен в мире. По его мнению, при решении глобальных вопросов должны учитываться мнения не только "горстки" победителей во Второй мировой войне, но и всех остальных.

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По данным береговой охраны Японии, это может быть баллистическая ракета. Ее обломки могут упасть в Японское море, в связи с чем озвучено предупреждение об опасности для рыболовных судов в этом регионе.

Комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию предлагает смягчить требования, которые выдвигаются к девелоперам при проектном финансировании. Комплекс мер, разработанных комиссией, может позволить значительно снизить стоимость квадратных метров на рынке недвижимости в России.

Ударные роботы "Маркер" прошли испытания на полигонах. Они действовали в автономной группе, самостоятельно распределяя цели, выбирая оптимальные позиции для ведения огня и реагируя на изменение боевой обстановки.

Власти Сингапура решили снять жесткие ограничения на въезд в страну, введенные в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Со вторника, 19 октября, начнет работать так называемый коридор для вакцинированных путешественников из ряда государств.

Apple провела вторую за осень 2021 года презентацию гаджетов. На Apple Event, помимо прочего, была презентована новинка для пользователей - салфетка для дисплеев за 1990 рублей. Список устройств, совместимых с ней - все гаджеты поколений не старее iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE.

Во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" не было ни мошенничества, ни драки. Об этом заявил герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк. Он также пояснил, почему племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний.

Совет по кризисному управлению в Латвии вынес решение о введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса в стране. С 21 октября по 15 ноября 2021 года объявлены локдаун и комендантский час.

В городе Эре на юго-западе Шотландии прогремел мощный взрыв. В результате были полностью разрушены два жилых дома, количество жертв уточняется.