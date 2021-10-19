Опрос: россияне чаще всего берут кредиты на суммы менее трех миллионов рублей

Кредиты в настоящее время выплачивают 56% россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый популярный размер кредита среди россиян - от одного до трех миллионов рублей. Такую сумму занимают у банков 29,6% граждан, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра университета "Синергия".

Еще 23,2% россиян кредитовались на сумму от 150 до 500 тысяч рублей, 15,4% - на сумму от 500 до одного миллиона рублей. Каждый четвертый (21,4%) берет кредит на сумму не более 100 тысяч рублей. А ссуды на 6 миллионов и более получили всего 10,4% респондентов.

Отмечается, что кредиты сейчас выплачивает 56% россиян. Но большинство из опрошенных (78,4%) отметили, что у них нет планов взять новую ссуду в ближайший год, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты рынка недвижимости спрогнозировали рост цен на квартиры до конца 2021 года. По их мнению, пока ждать стабилизации цен на новостройки и вторички не стоит.